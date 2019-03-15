Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.



Bu çerçevede 12 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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