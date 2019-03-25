Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

8 dakika önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlı yakalandı.

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlı yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.


Soruşturma kapsamında, 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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