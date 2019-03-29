Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si savcılıktan, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si savcılıktan, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde gözaltına alınarak Tokat'a getirilen 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından, 13'ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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