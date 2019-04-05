Tokat'ta Fetö Yapılanmalarına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" ile "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik soruşturma kapsamında, 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" ile "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik soruşturma kapsamında, 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara ve Tekirdağ'da, kapatılan askeri okullardan çıkarılan 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.



Başsavcılık tarafından yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında da İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.



Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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