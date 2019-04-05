Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö Yapılanmalarına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta Fetö Yapılanmalarına Yönelik Soruşturma

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" ile "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik soruşturma kapsamında, 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tokat'ta Fetö Yapılanmalarına Yönelik Soruşturma, System.String[]
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" ile "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik soruşturma kapsamında, 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Tokat, Ankara ve Tekirdağ'da, kapatılan askeri okullardan çıkarılan 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen FETÖ'nün "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında da İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sinop ve Kahramanmaraş'ta, meslekten ihraç edilen bir hakim adayı ve 5 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:23 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö Yapılanmalarına Yönelik Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]