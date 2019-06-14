Tokat'ta FETÖ yargılamalarında bin 22 dosya karara bağlandı
4 saat önce
Tokat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan bin 493 davadan bin 22'si karara bağlandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan bin 493 davadan bin 22'si karara bağlandı. Türkiye
'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan FETÖ davalarında yapılan yargılamalarda onlarca kişiye müebbet hapis cezası verildi. Hain terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanıp yakalanan kişilere yönelik olarak açılan bin 493 davadan bin 22'si karara bağlandı. 471 FETÖ dosyasının mahkeme aşaması devam ederken, 24 tutuklu dosyası olduğu öğrenildi. - TOKAT
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