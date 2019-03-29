Tokat'ta Fidan Dağıtımında Yoğunluk

Tokat'ta fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat'ta fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üzerinde Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara elma,ceviz, kiraz, sedi, badem ve akdut fidanlarından oluşan 10 bin fidan dağıtıldı.



Vatandaşların dağıtıma ilgi göstermesi nedeniyle yoğunluk yaşandı. Fidanlar, yaklaşık 20 dakikada bitti.

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