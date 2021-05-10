TOKAT'TA FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU - Son Dakika

TOKAT'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto amaçlıyla Anadolu Gençlik Derneği tarafından konvoy düzenlendi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki zulmüne karşı Tokat'ta protesto gösterisi düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu ve vatandaşlar Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Kudüs'ün tüm Müslüman'ların ortak sorunu olduğunu söyleyen Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar Bundan sonra söz bitmiştir. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBBM toplanmalıdır. İslam iş birliğ teşkilatının toplanması sağlanmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmesi gerekir. Ancak Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son siyonist ölüncüye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri kutlu bir zaferle siyonizmden kurtulana dek devam edecektir dedi. Basın açıklamasının ardından 600 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde tur attı.