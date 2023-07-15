Tokat'ta çıkan fırtınada 98 koyun soğuktan telef oldu

Tokat'ta yaylada fırtınaya yakalanan 283 koyundan, 98'i soğuktan telef oldu.

KOYUNLAR FIRTINADAN KORKTU, SÜRÜ DAĞILDI

Olay, 3 gün önce Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası'nda meydana geldi. Turhal ilçesi Dökmetepe köyünde yaşan Şükran Şimşek, 1 ay önce Tavaalan Yaylası'nda ailesi ve çobanları ile birlikte 283 koyununu otlatmaya götürdü. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Şimşek'e ait 283 koyun ürkerek dağılmaya başladı.

98'İ FARKLI FARKLI YERLERDE TELEF OLMUŞ

Fırtına sonrasında dağılan koyunları aramaya çıkan çobanlar farklı bölgelerde 98'ini telef olmuş halde buldu. Koyunların soğuktan can verdiği belirlendi. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.