Tokat'ta çıkan fırtınada 98 koyun soğuktan telef oldu - Son Dakika
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Tokat'ta çıkan fırtınada 98 koyun soğuktan telef oldu

15.07.2023 16:06

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası'nda yaşanan fırtına sonucunda 283 koyundan 98'i soğuktan öldü. Koyunların dağılması üzerine yapılan aramalarda ölü koyunlar bulundu. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayı incelemeye başladı.

Tokat'ta yaylada fırtınaya yakalanan 283 koyundan, 98'i soğuktan telef oldu.

KOYUNLAR FIRTINADAN KORKTU, SÜRÜ DAĞILDI

Olay, 3 gün önce Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası'nda meydana geldi. Turhal ilçesi Dökmetepe köyünde yaşan Şükran Şimşek, 1 ay önce Tavaalan Yaylası'nda ailesi ve çobanları ile birlikte 283 koyununu otlatmaya götürdü. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Şimşek'e ait 283 koyun ürkerek dağılmaya başladı.

Yaylada fırtına çıktı, 98 koyun soğuktan telef oldu

98'İ FARKLI FARKLI YERLERDE TELEF OLMUŞ

Fırtına sonrasında dağılan koyunları aramaya çıkan çobanlar farklı bölgelerde 98'ini telef olmuş halde buldu. Koyunların soğuktan can verdiği belirlendi. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Yaylada fırtına çıktı, 98 koyun soğuktan telef oldu
Kaynak: DHA
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Hisarcık, Almus, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çıkan fırtınada 98 koyun soğuktan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta çıkan fırtınada 98 koyun soğuktan telef oldu - Son Dakika
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