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Tokat'ta Gaziler günü kutlamaları

1 saat önce

Tokat'ta 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.

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Tokat'ta 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Dr. Ozan Balcı, 48. Piyade Eğitim Alayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkan Vekili Mustafa Bandırmalı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen ve Muharip Gaziler Dernek Başkanı İbrahim Güleç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen ve Garnizon Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Hasan Çağlar Halli günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu program sonunda protokol üyeleri gazilerle birlikte hatıra fotoğraf çekindi. Törenin ardından Muharip Gaziler Derneğini ve Türkiye Harp Malülleri, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret edildi. Gaziler onuruna verilen yemeğin ardından Ali Paşa Caminde mevlit okutuldu.


Niksar'da tören yapıldı


Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan törende ise Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkan Vekili İsmet Öztürk ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği temsilcisi Abdullah Lüleci tarafından Atatürk büstüne çelenklerin sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Temsilcisi Abdullah Lüleci, gazilik unvanının Türk kahramanlığının, vatanseverliğinin ve fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu belirterek; "Gazilik Türk vatan severliğinin Türk kahramanlığının Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahraman adıdır" dedi. - TOKAT

Türkiye, Eylül, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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