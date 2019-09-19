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Tokat'ta gaziler günü kutlandı

23 dakika önce

TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

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TOKAT'ta 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Mustafa Bandırmalı, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç katıldı. Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verilmesinin 98'inci yıl dönümüdür. Cephelerde Türk'ün gücünü ve kararlılığını gösteren gazilerin günüdür. Gazilerin onur günü, şeref günüdür. 19 Eylül tüm gazilerimizin, kahraman gaziler günü kutlu olsun. Bütün bunlara karşı Türk milleti, hürriyeti ve bağımsızlığı söz konusu olunca daha çok kenetlenmesini bilmiştir. Türk milleti, azmi, iradesi ve kudreti ile bu hainlere diz çöktürmüştür" dedi.

Törenin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler Tokat Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

- Tokat

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: DHA
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