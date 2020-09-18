Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Gaziler Günü kutlandı.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt Hükümet Konağı Önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Taşkıran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.
Tören sonrasında Yeşilyurt Kaymakam Vekili Mehmet Furkan Taşkıran makamında gazileri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:51 - Kaynak: AA
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