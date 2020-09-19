Tokat'ta Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Törenin ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı , 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ersoy, Tokat Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Özmen ile Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İbrahim Güleç katıldı.

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