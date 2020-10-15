Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı asfaltlanıyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Bulvarı asfaltlanmaya başlandı.

Tokat şehir merkezinden geçen 6 kilometrelik yolun yıpranması, deforme olması nedeniyle Tokat Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle asfaltlama çalışması başlatıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Geyras Mahallesi arasında kalan şehrin ana güzergahında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Eroğlu, "Çok ciddi bir çalışma ile bugünlere kadar gelmişti. Yaklaşık 1,5 metre altına kadar buranın her türlü mekaniği yapılmış altyapı çalışmaları tamamlanmış 24 yıldır Tokat'ın hizmetinde idi. Son birkaç yıldır asfaltımızın üst kısmında bozulmalar, deformeler başlamıştı. Ulaştırma Bakanımızın 3 ay önce Tokat ziyaretlerinde kendisinden yolun asfaltlanması için ricada bulunmuştuk. Sağolsun Sayın Bakanımız da çok kısa sürede bu isteğimize cevap verdi. Karayollarımızın yardımlarıyla çalışmamızı başlattık. Yaklaşık 4-5 milyon TL'lik maliyete sahip bu çalışmada başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Valimize ve AK Parti Tokat milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.