Tokat'ta Geçici İş İçin Kura Çekildi
1 saat önce
TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 9 bin 217 kişi başvurunca, kura çekimi yapıldı.
TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 9 bin 217 kişi başvurunca, kura çekimi yapıldı.
Kentteki kamu kuruluşlarında, İŞKUR
'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretli 6 ay çalışacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk
Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi ekrana yansıtılarak ismi çıkan kişilerin adları okundu. İsmi açıklanan kişiler büyük sevinç yaşadı, diğer adaylar ise üzüldü.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:39 Kaynak: DHA
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