Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Geçici İş İçin Kura Çekildi

Tokat'ta Geçici İş İçin Kura Çekildi

1 saat önce

TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 9 bin 217 kişi başvurunca, kura çekimi yapıldı.

Tokat'ta Geçici İş İçin Kura Çekildi, System.String[]
TOKAT'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 9 bin 217 kişi başvurunca, kura çekimi yapıldı.

Kentteki kamu kuruluşlarında, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretli 6 ay çalışacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi ekrana yansıtılarak ismi çıkan kişilerin adları okundu. İsmi açıklanan kişiler büyük sevinç yaşadı, diğer adaylar ise üzüldü.

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir?

Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Geçici İş İçin Kura Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]