Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Geçici İş Sahibi Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Tokat'ta Geçici İş Sahibi Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu

44 dakika önce

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat'ta Geçici İş Sahibi Olmak İsteyenler Uzun Kuyruklar Oluşturdu, System.String[]
Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında il genelinde belediyelerde, müftülükte ve özel idarede gibi kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam bin 500 kişiyi işe alacağını duyurdu. Maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı.

Yapılan resmi açıklamada işe alınacak bin 500 kişi 6 ay süreyle istihdam edileceği, 28 Ocak 2019 tarihinde başlayan başvuruların 1 Şubat 2019 tarihinde sona ereceği bildirildi. İŞKUR'un resmi internet sitesinden ve şahsi başvuru ile alınacak kayıtlar sonrasında noter kurası ile belirlenecek işçilerin 9 Ağustos 2019 tarihine kadar istihdam edileceği öğrenilirken, iş kuyruğundaki bazı vatandaşlar geçici de olsa iş sahibi olmanın umuduyla beklemeye devam ettiklerini söyledi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

İŞKUR, Tokat, Güncel
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