Tokat'ta Geçici İşçi Alımı Kura Çekiminde Gerginlik
1 saat önce
Tokat'ta İŞKUR aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay çalışacak kişileri belirlemek için yapılan kura çekiminde gerginlik yaşandı.
Tokat
'ta İŞKUR
aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay çalışacak kişileri belirlemek için yapılan kura çekiminde gerginlik yaşandı. Kurada ismi çıkmayan bazı kişiler görevlilere tepki gösterdi.
Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşunda Toplum Yararına Çalışma Programı(TYÇP) kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak çalışacak bin 500 kişinin alınacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması üzerine kura çekimi 26 Haziran Atatürk
Kültür Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce kişi katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi ekrana yansıtılarak ismi çıkan kişilerin adları okundu. Kurada ismi açıklanan kişiler büyük sevinç yaşadı. İsimleri kurada çıkmayanlar ise büyük üzüntü yaşandı.
KURA ÇEKİMİNE TEPKİ
Bu sırada kurada ismi çıkmayan bazı kişiler sahneye çıkarak, itirazda bulundu. Bilgisayar
üzerinden yapılan kuraya itiraz edenler görevliler ile tartıştı. Kuraya tepki gösteren bir kişi görevlilere Ben buna inanmıyorum. Sizi mahkemeye vereceğim diye bağırdı. Bir kadın ise Ben açım diyerek tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine salona giren polis ekipleri sahnede bulunan kişileri aşağı indirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:32 Kaynak: DHA
Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı
Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir?
Rusya'da 130'dan Fazla Noktada Bomba Alarmı! 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı