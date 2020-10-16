Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu - Son Dakika

Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu

16.10.2020 08:29
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu, System.String[]

TOKAT Valiliği tarafından çiftçileri desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek için oluşturulan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi, 46 şehre model oldu.

TOKAT Valiliği tarafından çiftçileri desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek için oluşturulan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi, 46 şehre model oldu. Projeyle Tokat'ta 5 yılda 500 bin küçükbaşın çiftçilerle buluşturulacağı proje, köyden göçü engellemeyi amaçlıyor.

Tokat Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi küçükbaş hayvancılıkla hamle yılı ilan etmesi üzerine harekete geçti. Valilik, 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi geliştirdi. Proje ile il genelinde çiftçilere damızlık koyun dağıtımı planlandı. Tokat'ta il ve ilçe tarım müdürlüklerine projeden faydalanmak isteyen 4 bin çiftçi başvurdu. Başvuruda bulunan 4 bin çiftçiden asgari 100 küçükbaş için ağıl ve bakım şartlarını karşılayabilen çiftçiler belirlendi. Her yıl 100 bin küçükbaşın çiftçilerle buluşturulması için 2 yıl ödemesiz 7 yıl sıfır faizle 150 bin TL kredi imkanı sağlandı. 5 yıl sonunda Tokat'ta 500 bin küçükbaşı çiftçilere ulaştırmayı hedefleyen proje 46 şehrin de dikkatini çekti. Projenin 46 ilde uygulanmasına karar verildi.

'AMAÇ KÖYLÜYÜ KÖYÜNDE TUTMAK'Tokat'ta çok güzel meralar bulunduğunu ve küçükbaş yetiştiriciliği için uygun bir şehir olduğunu söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Cumhurbaşkanımız bu sene küçükbaş hayvancılıkla ilgili olarak hamle yılı ilan etti. Biz de en büyük hamleyi Tokat'tan başlattık. Bir Tokat modeli geliştirdik hep beraber. Ziraat mühendisleri, veterinerler, koyun üreten çiftçilerimiz, valiliğin koordinesinde, Ziraat Bankası ile güzel bir model oluşturduk. Modelimiz çok güzel oldu. Bir yıl kafa yorduk bu işe ve çok güzel bir proje oldu. Ziraat Bankası ile 150 milyon liralık kredi sözleşmesi imzaladık. 100 bin koyunu 2 yıl içerisinde çiftçilerimize alıp vereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 25 bin koyunu temin ettik. Burada dişi kuzu kesiminin engellenmesi var. Erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi var. Veterinerlik hizmetlerinin sağlanması var. Buradaki amacımız koyunculuğu cazip hale getirebilmek, köylüyü köyünde tutabilmek. Projemizin ismi de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var.' Köylüyü köyünde tutmamız lazım. Meralarımızın boş olmasına gönlümüz razı değil. Bu mera ve yaylalarımızı koyunla dolduracağız. Bu konuda da Tokat'taki çiftçilerimiz çok başarılı" dedi.'TOKAT MODELİ ÖRNEK OLDU'Valiliğin koordinesinde geliştirilen modelin 46 ile örnek olduğunu belirten Balcı, "Diğer illere de uyguluyorlar bu modelimizi. Bildiğim kadarıyla 46 ile 50 arasında bir ilde uygulanacak Tokat modeli. Bu model hepimizin Türkiye'nin modeli. Çiftçimize, memleketimize ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kısa vadede göremeyiz ama nihai amaçlarımızdan birisi köydeki göçün engellenmesi. Çiftçilerimiz çoban desteği, koyun başı sübvansiyondan yararlanıyor. Göçü engelleyeceğini düşünüyorum. Hem meraları dolduracak, dişi kuzu kesimini engelleyecek. Şu anda bile koyun fiyatları arttı. Bu koyun üretimini cazip hale getirmektir. Ben göçün engelleneceğini düşünüyorum" diye konuştu.'2 YIL ÖDEMESİZ, 7 YIL VADELİ SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI'Projeye 4 bin çiftçinin başvurduğunu ifade eden Vali Balcı, "Haziran ayı başı itibari ile koyun alımları başladı. Bu modelde çiftçiler koyunları kendileri alıyor. Beğendiği koyunu istediği fiyata alıyor. Yalnız bizim belirlediğimiz koyun türleri var. Bölgenin kendi koyunları. Karayaka ve akkaraman koyunlarımız var. Yaş grubu olarak da 24 yaşından genç olması lazım hayvanların. Büyük bir talep var. Şu ana kadar yaklaşık 25 bin koyun çiftçilerimiz tarafından alındı. Kredileri de ödendi. 30 milyon lira civarında da kredi ödendi" diye konuştu.'BİZİ KÖYÜMÜZDEN ÇIKMAKTAN KURTARDI'

Merkeze bağlı Aluç köyünde projeden yararlanan çiftçi Ömer Faruk Uzun (25), "Köyümüzde sulak arazimiz yok. Başka bir şey yetiştirme şansımız yok. Onun için gurbete gitmek zorunda kalıyorduk. Bu proje ve imkanları çok güzel. En azından ben 2 yılda paramı kazanıp kendimi toparlayacağım. Ondan sonra da ödemeye başlayacağım. Seneden seneye. Zaten bu koyunun kuzusu kendini ödeyecektir. Benim cebimden para da çıkmayacak. Onun için çok güzel bir imkan. Benim bakabileceğim en son sayıya kadar yükselteceğim. Yani 500 olur 600 olur bakabileceğim en son sayıya kadar yükselteceğim. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Valimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Bizi köyümüzden çıkmaktan kurtardı, el yanında çalışmaktan kurtardı. Kendi işimize bakmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.


Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu
Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu

Çiftçi, Balcı, Kredi, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta geliştirilen 'hayvancılık' projesi 46 şehre model oldu - Son Dakika


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