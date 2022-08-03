Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı

03.08.2022 01:15
Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı

Tokat'ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı.

Tokat'ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Ahmet Batuhan Yıldız sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan genç kız polis merkezinde sorguya alındı. Polis ekipleri genç kızın tabancayı nereden temin ettiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Oğlunun hayatını kaybettiğinden habersiz olan anne Kadriye Ünver Yıldız, çocuğunun işyerinin önüne geldiğinde yaşanan olayı fark ettiğini söyledi. Yıldız, oğlunun F.G. ile geçen yıl nişanlandığını belirterek, "Düğün günü alacaktık kızın babası razı olmadı. Benim çocuğumda yapacağı bir şey yoktu. Çok seviyordu ama böyle oldu. Yüzüğü atan kendileri idi" diye konuştu. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Çeçenistan, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı - Son Dakika
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