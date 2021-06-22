Tokat'ta genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu H.Ö'yü kaçırdıkları iddia edilen A.D, A.D, M.D. ve Y.A. yakalandı.

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum