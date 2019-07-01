Son Dakika Haberleri: Tokat'ta gergedan böceği bulundu
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Tokat'ta gergedan böceği bulundu

20 dakika önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Tokat'ta gergedan böceği bulundu, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.
İlçe merkezindeki kafede çalışan Nurdan Özşafak (20), dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti. İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi. Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, "Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim. Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:30 Kaynak: DHA
Sabah, Erbaa, Tokat, Güncel
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