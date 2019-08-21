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Tokat'ta gerginliği neden olayda 7 tutuklama

14 dakika önce

Tokat'ta gerginliği neden olayda 7 tutuklamaTOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 25 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta gerginliği neden olayda 7 tutuklama
TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 25 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Turhal ilçesinde 2 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, 7 işyeri, 3 otomobilde maddi hasar meydana gelmişti. Yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 25 kişi sabah saatlerinde Turhal Adliyesine sevk edildi. Polis özel harekat, çevik kuvvet, Jandarma Özel Harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı ilçede mahkeme gece saatlerine kadar sürdü. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 25 kişinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartı ile diğer 16 kişi ise serbest bırakıldı.
Olay; Turhal ilçesi Hamam Mahallesinde iki gün önce iki gurup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, ilçede gerginlik yaşandı. İlçeye özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edilirken, meydana gelen olayda 7 iş yerinin camları kırıldı, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. İlçede yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yatıştırıldı.
Turhal, Polis, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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