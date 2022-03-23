Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı - Son Dakika
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Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı

23.03.2022 15:49
Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki kamyonun geri kayarak apartmanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki kamyonun geri kayarak apartmanın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Cepnibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün hafif rampa yolda park ettiği 60 ACP 920 plakalı kamyon biranda hareket etmeye başladı. Geri geri kayan kamyon 4 katlı bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kamyonun kasasının bir kısmı çarpmanın etkisi ile duvarı yıkarak içeri girdi. Kamyonun merdiven boşluğuna çarpması ve o anda yoldan geçen kimsenin olmaması büyük bir kazayı önledi.

Apartman sakinlerinden Tuncer Erekli, yaşadığı koruyu belirterek, "Giriş katta annem oturuyor çok şükür bir şey yok" dedi. Mahalle muhtarı Hakan Çakır ise kazanın ucuz atlatıldığını belirterek, "Kamyon park halindeyken freni boşalmış geri geri kendiliğinden gelmiş. Biz evimizdeydik. Büyük bir gürültüyle dışarı çıktık. Baktığımız olay gerçekleşmişti. Hemen ilgili birimlere haber verdik. Sağ olsun devletimizin kurumlarda gerekeni yaptılar. Kamyon sahibi geldi, şimdi hasar tespiti yapılacak. Gereken hemen vatandaşımız mağdur edilmeden yapılacaktır" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı
Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı
Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı
Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı

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Cumhuriyet Caddesi, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta geri geri kayan kamyon apartmana daldı - Son Dakika
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