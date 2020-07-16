Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu - Son Dakika

Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu

TÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'Geyik böceği' Tokat'ta görüldü.

Tokat'ta Örtmenönü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Durmuş İpekoğlu, evinin balkonunda otururken böcek gördü. İlk anda eşek arısı sanan İpekoğlu, yakından inceleyerek internetten araştırınca geyik böceği olduğunu öğrendi. İpekoğlu, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceğini bir kavanoza koyarak tahta parçaları ve su ile beslemeye başladı.

Böceği eşi ile balkonda otururken fark ettiğini belirten Durmuş İpekoğlu, İlk önce eşek arısı sandık. Yakından bakınca değişik bir böcek olduğunu fark ettik. İnternetten araştırma yaparken 'Geyik böceği' diye çıktı. Kavanoza koydum, koruma altına aldım. Yetkilileri aradım, onlara teslim edeceğim dedi.

Komşusu Ferhat Korkmaz ise, Böceği gördüğümde çok şaşırdım. Normalde bildiğimiz hamam böceklerine benziyor. Ama ilk defa böyle taraklı ve çengellisini gördüm diye konuştu.