Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu - Son Dakika

Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu

Tokat'ta 'geyik böceği' bulunduTÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'Geyik böceği' Tokat'ta görüldü.

Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi

TÜRKİYE'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'Geyik böceği' Tokat'ta görüldü.

Tokat'ta Örtmenönü Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Durmuş İpekoğlu, evinin balkonunda otururken böcek gördü. İlk anda eşek arısı sanan İpekoğlu, yakından inceleyerek internetten araştırınca geyik böceği olduğunu öğrendi. İpekoğlu, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceğini bir kavanoza koyarak tahta parçaları ve su ile beslemeye başladı.

Böceği eşi ile balkonda otururken fark ettiğini belirten Durmuş İpekoğlu, İlk önce eşek arısı sandık. Yakından bakınca değişik bir böcek olduğunu fark ettik. İnternetten araştırma yaparken 'Geyik böceği' diye çıktı. Kavanoza koydum, koruma altına aldım. Yetkilileri aradım, onlara teslim edeceğim dedi.

Komşusu Ferhat Korkmaz ise, Böceği gördüğümde çok şaşırdım. Normalde bildiğimiz hamam böceklerine benziyor. Ama ilk defa böyle taraklı ve çengellisini gördüm diye konuştu.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta 'geyik böceği' bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]