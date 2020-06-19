Tokat'ta GıjGıj Şehir Ormanı protokolü imzalandı - Son Dakika

Tokat'ta GıjGıj Şehir Ormanı protokolü, Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Orman İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı arasında imzalandı.

Orman Tokat Projesi kapsamında Valilik gözetim, denetim ve koordinasyonu ile Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tokat Şehir Ormanı" protokol imza töreninde konuşan Balcı, Tokat'a hep birlikte çok güzel bir yaşam alanı kazandırılacağını söyledi.



Yapılacak 120 dönüm alanda 3 milyon liralık yatırımla GıjGıj'ın tekrar eski haline kavuşturulacağını belirten Balcı, "Tokat'ımıza ve Tokatlı vatandaşlarımıza çocuk ve kuş sesleriyle ailelerin dinginlikle, hoşça vakit geçirebilecekleri, doğa ve tabiatla buluşacakları, huzur ve güvenli bir alan kazandırıyoruz. Şehir ormanı içinde yer alacak mescit, kır kahvesi, kır lokantası, bebek bakım odası, bulaşık ünitesi, macera parkı, ahşap çocuk oyun alanı, kamelya, yaya gezinti yolları, otopark, yağmur barınağı olacak." dedi.