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Tokat'ta girişimcilik kursu

1 saat önce

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında 2019 yılı girişimcilik kursları devam ediyor.

Tokat'ta girişimcilik kursu, System.String[]
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında 2019 yılı girişimcilik kursları devam ediyor.
TSO ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında bir süre önce 2019 yılında, 6 uygulamalı girişimcilik kursu açılmasına yönelik protokol imzalandı.
Altı kursa katılan 150 kursiyer, aldıkları eğitim sonrasında KOSGEB desteklerinden faydalanmaya hak kazanıyor. Yirmi beşer kişilik sınıflarda verilen eğitimler Tokat TSO eğitim Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Eğitimci Serdar Sakın tarafından verilen kursta başarı sağlayan kursiyerler uygulama girişimcilik sertifikası alacak.
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, 2019 yılını eğitim yılı ilan ettiklerini belirterek, "Özellikle yatırıma en çok ihtiyacımız olan bu dönemde yeni girişimcilerin iş yeri açmalarına sağlayacağımız katkı ile istihdamın da önünü açmaya çalışacağız." dedi.
İŞKUR, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:50 Kaynak: AA
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