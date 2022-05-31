Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu - Son Dakika
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Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

31.05.2022 10:53

Tokat'ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu.

Tokat'ta gök gürültüsü sesinden ürkerek ağılda birbirini ezen 55 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesi sınırlarında bulunan Boğalı Yaylası'nın farklı mevkilerine gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Gök gürlemesi sonucunda ağılda bulunan yüzlerce küçükbaş hayvan ürkerek kaçıştı. Sağa sola kaçışan hayvanların birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 55 koyun telef oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde ikamet eden İbrahim Şen, Muhittin Güneş, Osman Coşkun, Durmuş Uyar, Emin Ulupınar ve Mustafa Atmaca isimli şahıslara ait koyunların tespiti için jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile çalışma başlattı.

(Şaban Konyar - İHA)

Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu
Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu

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Kaynak: İHA

Turhal, Taşova, Amasya, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gök gürültüsünden ürken 55 koyun telef oldu - Son Dakika


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