Tokat'ta gölete giren genç kayboldu - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.

Üçyol köyündeki sulama göletine serinlemek için giren Hasan Uygur (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma timleri bölgede inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polisler de gölette arama çalışması başlattı.