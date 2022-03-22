Tokat'ta "Görev Bende" kampanyası kapsamında eğitimler sürüyor - Son Dakika
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Tokat'ta "Görev Bende" kampanyası kapsamında eğitimler sürüyor

22.03.2022 13:57
Tokat'ta "Görev Bende" kampanyası kapsamında eğitimler sürüyor

Tokat'ta "Görev Bende" kampanyası kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor.

Tokat'ta "Görev Bende" kampanyası kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde çalışanlara gönüllülük esasına dayalı olarak sigaranın zararları, sigara bırakma poliklinikleri ve yeşil dedektör uygulaması konularında eğitim verildi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli psikolog Akif Çakmak tarafından verilen eğitimde, özellikle dünyada en çok zehri bir arada bulunduran bitkinin tütün olduğuna dikkati çekildi.

Sigara bağımlılığı tedavisinin zaman aldığı, bağımlıların kararlılık göstermesi ve özellikle sigarayı bırakmayı kendisinin istemesinin tedavideki başarıyı artırdığını dile getiren Çakmak, pasif içicilik ve tütün dumanına maruz kalan bireylerin de sigara kullanan bireyler kadar ciddi sağlık sorunları yaşadığını kaydetti.

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İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sigara, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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