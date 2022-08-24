Güneş gözünü alınca virajı alamadı, sulama kanalında asılı kaldı

Tokat'ta güneş gözünü alınca virajı alamayan sürücü otomobiliyle sulama kanalında asılı kaldı. Kazayı yara almadan atlatan araçtaki 2 kişinin yardımına köylüler yetişti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kömeç köyü yakınlarında meydana geldi. M.S. idaresindeki 10 AHK 887 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü güneş gözünü alınca direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalında asılı kaldı. Kazada kimse yaralanmazken otomobilin sulama kanalına tamamen düşmemesi için traktöre bağlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Araçta bunan Rahmi Görkem Çelik, "Arkadaşın bahçesine mangal yapmaya gelecektik, güzel bir eğlence düşünüyorduk. Sonu kötü oldu. Arkadaş güneşten dolayı virajı göremedi sulama kanalına düştük. Köylüler bizi traktörle bağladı. Bizde arabanın kapısından çıktık. Araçta 4 kişiydik" dedi. - TOKAT