Tokat'ta güzel yazı sanatı kursu açılacak - Son Dakika
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Tokat'ta güzel yazı sanatı kursu açılacak

03.03.2022 16:03
Tokat'ta güzel yazı sanatı kursu açılacak

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde güzel yazı sanatı kursu açılacağı bildirildi.

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde güzel yazı sanatı kursu açılacağı bildirildi.

Kaligrafi sanatını profesyonel olarak icra eden Serap Cansız, Karşıyaka Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak kursa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yazının bir medeniyet göstergesi olduğunu vurgulayan Cansız, "Kaligrafi, Yunanca kallos ve grafi kelimelerinden oluşan, güzel yazı yazma anlamına gelen bir sanattır. Elle yazma sanatıdır. Birkaç yıl öncesine kadar hat sanatı altında verilen bir sanat dalıydı ancak talep yoğunluğundan ayrı bir kurs şeklinde sunulmaktadır." dedi.

Kursta önce italik el yazısını öğrettiklerini, bu öğrencide yerleştikten sonra daha modern yazılar fraktur ve süsleme sanatlarına geçildiğini anlatan Cansız, şunları kaydetti:

"Bu sanat kişiye hem madden hem de manen birçok kazanım sağlamaktadır. Sanat ruhunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Eski zamanlardan günümüze birçok yazı şekli ulaşmıştır. Yüzyıllar boyunca dünyanın farklı coğrafi bölgelerinde farklılaşan birçok kaligrafi türü geliştirilmiştir. Yazılarda metal, ahşap ve fırça türü kalemler kullanılmaktadır. Araçlar ne olursa olsun, vurgu yazının güzelliği ve görünüşü üzerine bir sanattır."

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Tokat Belediyesi, Karşıyaka, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta güzel yazı sanatı kursu açılacak - Son Dakika


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