Tokat'ta haber alınamayan yaşlı adam 4 gündür bulunamadı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikbelen köyünde tek başına yaşayan ve 4 gün önce gezinti amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Cuma Şahin'in (86) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Bugüne kadar Şahin'e ait bir ize ulaşamadı.