Son Dakika Haberleri: Tokat'ta haber alınamayan yaşlı adam 4 gündür bulunamadı
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Tokat'ta haber alınamayan yaşlı adam 4 gündür bulunamadı

1 saat önce

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Tokat'ta haber alınamayan yaşlı adam 4 gündür bulunamadı, System.String[]

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikbelen köyünde tek başına yaşayan ve 4 gün önce gezinti amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Cuma Şahin'in (86) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Bugüne kadar Şahin'e ait bir ize ulaşamadı.

Cuma Şahin, Başçiftlik, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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