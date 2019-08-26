Tokat'ta haber alınamayan yaşlı adam 4 gündür bulunamadı
1 saat önce
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:22 Kaynak: AA
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikbelen köyünde tek başına yaşayan ve 4 gün önce gezinti amacıyla evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Cuma Şahin'in (86) bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Bugüne kadar Şahin'e ait bir ize ulaşamadı.
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