Son Dakika Haberleri: Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Almus, Tokat, Güncel
Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Aşur Şahin (61) yönetimindeki 60 SC 232 plakalı hafif ticari araç, Şendere mevkisinde, Turgut Sağdıç'ın (35) kullandığı 60 AK 292 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Sağdıç ile araçlarda bulunan Turgay Sağdıç (14), Kağan Sağdıç (9) ve Burcu Karahan (27) yaralandı.
Almus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turgay Sağdıç ve Burcu Karahan buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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