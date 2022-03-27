Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

27.03.2022 13:33
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Taşova istikametinden Erbaa yönüne giden Ahmet Talaş yönetimindeki 05 FG 729 plakalı otomobil D-100 kara yolu petrol istasyonu kavşağında Emre Güneş idaresindeki 60 ER 622 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nail Talaş yaralandı.

Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Tragger, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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