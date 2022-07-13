TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika
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TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI

13.07.2022 17:20

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayaka'dan ilçe merkezine gelen Muhammed Ali Şahin (18) yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emirhan Başara (16), Yusuf Şahin (22), Taner Şahin (17) ve Rahim Şahin (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika
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