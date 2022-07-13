Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A.Ş idaresindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Devrilen araçta bulunan 5 kişiye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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