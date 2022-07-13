Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

13.07.2022 17:44

Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi yakınlarında meydana geldi. M.A.Ş idaresindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Devrilen araçta bulunan 5 kişiye ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI TOKAT'TA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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