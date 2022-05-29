Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı - Son Dakika
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Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı

29.05.2022 17:34

Tokat'ta düzenlenen bahar şenliğinde, halat çekme yarışması çekişmeli anlara sahne oldu.

Tokat'ta düzenlenen bahar şenliğinde, halat çekme yarışması çekişmeli anlara sahne oldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Uzunburun Polisevi önünde polis eşleri, şehit aileleri, gaziler ile aileleri için bahar şenliği düzenledi.

Çeşitli eğlencelerin gerçekleştirildiği şenlikte emniyet müdürlüğü şube müdürlükleri arasında halat çekme yarışması düzenlendi. Yarışma çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmayı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri kazandı.

Halat çekme yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Vali Numan Hatipoğlu verdi.

Şehit aileleri ve polis aileleri ile sohbet eden, çocuklara uçurtma dağıtan Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının 7/24 görev yaptığını belirterek, etkinliğe katılanların moral depoladığını, aileleriyle kaynaştığını ifade etti.

Şenliğe AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, protokol üyeleri, şehit aileleri ve polisleri eşleri katıldı.

Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı
Halat çekme yarışmasını özel harekat polisleri kazandı

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Kaynak: AA

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