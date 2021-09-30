Tokat'ta hanımelleri satış marketi kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tokat Belediyesi Hanımeli El Ürünleri Satış Merkezi, 3 yılı aşkın süredir Tokatlı kadınlara hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2018 yılında hazırlanarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara armağan ettiği Hanımeli El Ürünleri Satış Merkezi, kadınların kazanç kapısı oldu.

Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı'nda faaliyetine devam eden satış merkezinde Tokatlı kadınlar, gerek evlerinde gerekse Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri pazarlama ve satış imkanı buluyor.

Çeyiz ürünlerinden ev tekstiline, gıda ürünlerinden el sanatlarına yönelik ürünlerin satışa sunulduğu merkezde kadınlar ev bütçelerine katkı sağlıyor. Ürünlerin fiyatları üreticiler tarafından belirlendikten sonra etiket çalışması yapılarak mağazadaki yerini alıyor.

Sergilenen ürünlerin satışı yapıldıktan sonra ilgili üreticiye bilgi verilerek, ücreti kendisine teslim ediliyor.