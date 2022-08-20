Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü - Son Dakika
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Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü

20.08.2022 15:28
Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü

Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ta hareket halindeki bir tırda çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.

Duran Dağ (48) idaresindeki 16 AFF 664 plakalı tırda, Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında lastiğinin parlaması sonucu yangın çıktı.

Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın tüpleriyle tırda çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan tırdaki yangın ve müdahale edilmesi, jandarma araç kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta hareket halinde tırda çıkan yangını jandarma söndürdü - Son Dakika
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