Tokat'ta haşhaş operasyonu
1 saat önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tahtoba köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan araziye operasyon düzenlendi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Tahtoba köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan araziye operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan bir istihbaratı değerlendirerek merkeze bağlı Tahtoba Köyünde izinsiz haşhaş ekimi yapılan bölgeyi takibe aldı. Yapılan çalışma sonrasında Tahtoba köyünde izinsiz olarak ekimi yapılan 114 kök haşhaş ele geçirildi. Ele geçirilen haşhaş bitkisi, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edilirken, yakalanan şüpheli şahsın jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT
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