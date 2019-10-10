Son Dakika Haberleri: Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

20 dakika önce

TOKAT'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

TOKAT'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında saatlerinde Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisi bahçesinde yaşandı. Henüz kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar olayın ardından sağlık görevlileri tarafından aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Devlet Hastanesi, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:37 Kaynak: DHA
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