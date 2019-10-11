Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
29 dakika önce
Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yenidibek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokak arasında yaşanan sopalı kavga sonucu yaralanan Hakan D. (20), Levent D. ve Ümit D. Malkara ve Keşan'dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı kavga: 4 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti