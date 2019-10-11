Son Dakika Haberleri: Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

29 dakika önce

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yenidibek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokak arasında yaşanan sopalı kavga sonucu yaralanan Hakan D. (20), Levent D. ve Ümit D. Malkara ve Keşan'dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Tokat, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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