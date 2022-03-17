Hastane bahçesine gelen tilki kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hastane bahçesine gelen tilki kameraya yansıdı

17.03.2022 11:29

Tokat'ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine gelen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hastane bahçesine gelen tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne gelen tilkiye, görevlilerce yiyecek verildi. Tilki, bir süre bahçede gezdikten sonra uzaklaştı.

Tilki, hastaneye muayene olmaya giden Şirin Ali Yılmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tilkinin yaklaşık 1,5 aydır zaman zaman hastane bahçesine geldiği öğrenildi.

Hastane bahçesine gelen tilki kameraya yansıdı
Hastane bahçesine gelen tilki kameraya yansıdı
Hastane bahçesine gelen tilki kameraya yansıdı

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Kaynak: AA

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