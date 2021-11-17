Tokat'ta hastane çalışanının darbedilmesi kınandı - Son Dakika

Tokat'ta sağlık çalışanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde bir çalışanın hasta yakını tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Tokat Şube Başkanı Suat Mantar, sendika üyeleri ve çalışanlar hastane bahçesinde ellerinde döviz ve pankartlarla toplandı.

Mantar ve sendika üyeleri, hastane çalışanı Mücahit Eyisoy'un, iki gün önce, hasta yakını H.D. tarafından darbedildiğini belirterek, saldırıyı kınadı.

Mücahit Eyisoy gazetecilere, hasta kabulde görev yaptığını, yoğun bir günde, hasta yakını H.D'nin bir an evvel işlem yaptırmak için öne geçmek istediğini belirterek, "'Sıraya geçin yardımcı olacağım' dememe rağmen ısrarla 'Beni öne al, acilden geliyorum' dedi. Hastalara yönelik, sıra veren varsa yardımcı olacağımı söyledim. Hiç kimse sırasını vermedi. Kimse sıra vermeyince sinirlendi. Ben tekrar işime döndüm. Bir hasta kabul ederken sağ taraftan yumrukla saldırdı, küfür de etti. Baygınlık geçirdim, gözümü açtığımda kendimi acilde buldum." diye konuştu.

Büyük korku yaşadığını söyleyen Eyisoy, kendisini darbeden ve tehdit eden kişi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Hastane bahçesinde toplanan sendika üyeleri sağlıkta şiddetin sona erdirilmesini istediklerini belirterek dağıldı.