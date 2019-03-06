Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Helenistik Döneme Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Tokat'ta Helenistik Döneme Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

20 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.

Tokat'ta Helenistik Döneme Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.

Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izinsiz kazıda buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri, başka bir ile götürerek satacakları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, ilçenin Karayaka beldesinde S.C.'ye ait bağ evinde arama yaptı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi. Olayla ilgili, S.C., D.T., A.G.K. ve A.F. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:17 Kaynak: DHA

Erbaa, Tokat, Helenistik, Güncel
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