Tokat'ta "helikopter düştü" ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika

Tokat'ta helikopter düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Merkeze bağlı Kömeç köyünde dağlık alanda duman gören bir vatandaş 112'ye helikopter düştü ihbarında bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresinde yapılan araştırmada dumanın kuruyan otların yakılması sonucu çıkan dumandan kaynaklandığı tespit edildi. Ekipler ihbarın asılız çıkması üzerine normale döndü. Köylüler ise olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

Köy muhtarı Ahmet Şahin, kuruyan otların yakılmasından kaynaklanan dumanın 'helikopter düştü' şeklinde ihbar yapılması sonucu ekiplerin alarma geçtiğini kaydetti. Muhtar Şahin, köylüler ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığının tespit edildiğini söyledi. - TOKAT