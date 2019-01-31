Tokat'ta Heyelan D-100 Karayolunu Araç Ulaşımına Kapattı

Tokat'ta heyelan D-100 karayolunu araç ulaşımına kapattı TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı olarak araç ulaşıma kapandı.

Tokat'ta heyelan D-100 karayolunu araç ulaşımına kapattı TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı olarak araç ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Reşadiye İlçesinden geçen D-100 karayolu Çakmak Köyü yakınlarında gece 03.40 sularında heyelan meydana geldi. Dağlık alandan kayan tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya parçaları duble yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Reşadiye istikametinden İstanbul istikametine gidecek olan araçlar Başçiftlik ilçesine yönlendirildi. İstanbul yönünden gelen araçlar ise Niksar ilçesinden Sivas istikametine yönlendirilerek ulaşım sağlandı. Yolun açılması için çalışmalar başlatıldı. Heyelan altında kalan araç olup olmadığı ise bilinmiyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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