Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (1)
12 dakika önce
TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açma çalışmalarına başladı.
Reşadiye-Niksar ilçeleri arasındaki Çakmak Köyü Mevkii'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Tokat-Erzincan arası D-100 Karayolu'nun iki şeridini de kapattı. Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.
- Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:52 Kaynak: DHA
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