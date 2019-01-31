Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (1)
1 saat önce
TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
TOKAT'ın Reşadiye
ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu
çift taraflı ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açma çalışmalarına başladı.
Reşadiye- Niksar
ilçeleri arasındaki Çakmak Köyü Mevkii'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Tokat- Erzincan
arası D-100 Karayolu'nun iki şeridini de kapattı. Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. - Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:12 Kaynak: DHA
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