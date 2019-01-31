Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı
36 dakika önce
18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDITokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.
18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDI Tokat
'ın Reşadiye
ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu
, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan diğer şeridin de açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu arada bölgeye sevk edilen Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:15 Kaynak: DHA
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