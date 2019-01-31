Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı

36 dakika önce

18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDITokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı.

Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı, System.String[]
18 SAAT SONRA TEK ŞERİT ULAŞIMA AÇILDI

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası saat 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan diğer şeridin de açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada bölgeye sevk edilen Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Reşadiye, Tokat, Güncel
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