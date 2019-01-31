Tokat'ta Heyelan Nedeniyle Karayolu Kapandı (2)
1 saat önce
TOKAT'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
TOKAT'ın Reşadiye
ilçesi yakınlarında oluşan heyelan nedeniyle D-100 Karayolu
çift taraflı ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açma çalışmalarına başladı.
Reşadiye- Niksar
ilçeleri arasındaki Çakmak Köyü Mevkii'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun yanındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Tokat- Erzincan
arası D-100 Karayolu'nun iki şeridini de kapattı. Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. - Tokat
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:39 Kaynak: DHA
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı